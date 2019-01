"Vuestros hijos son vuestra responsabilidad" y "Rogamos que sus hijos no griten por la noche", dicen las dos amenazas que recibió Nacho Duque en la puerta de su departamento, a raíz de los llantos de su hija durante la noche. El periodista español publicó ambas imágenes en Twitter y escribió una irónica respuesta que se volvió viral.

"Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses", arranca el texto que escribió Duque en Twitter contando lo sucedido en su edificio.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

"Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena", relata con pura ironía el periodista en Twitter y continúa: "La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie".

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

"Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema", concluye el padre.