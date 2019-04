Samantha Cerio, la gimnasta de los Estados Unidos que el martes se lesionó ambas rodillas en plena competencia pidió respeto. "Mi dolor no es su entretenimiento", escribió en Twitter y luego cambió a modo privado su cuenta. "A aquellos que me etiquetan en el video del accidente, les pido por favor que paren, ya tengo suficiente dolor."

La atleta universitaria ya fue operada. La intervención quirúrgica duró dos horas y media y resultó exitosa. Ahora le quedará un largo camino en su recuperación. Ella ya había señalado que dejará el deporte y que va a casarse en dos meses. Pero su dolor fue tal que no quiere que su video siga reproduciéndose y menos quiere ser el foco de entretenimiento para los demás.

"Estar viviendo este momento y haber sentido cómo mis rodillas se doblaron de esa manera es suficiente dolor para mí. Pero además, tener que continuar viendo los videos y sentir como las personas lo utilizan para el entretenimiento no me gusta. No quiero que se divieran con mi video. Y ni mi familia y compañeras necesitan seguir viendo la manera que me lesioné una y otra vez", declaró Cerio.