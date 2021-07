La historia de una mujer de Colombia y de tan sólo 21 años se volvió viral en TikTok, pues ella decidió ligarse las trompas de Falopio para no tener hijos.

La experiencia de esta decisión la compartió en TikTok en donde algunos insisten que seguro se arrepentirá, mientas que otras lanzan preguntas al estar interesadas.

Fue a través de TikTok en donde el caso de esta joven se hizo visible.

Así le sucedió a esta joven que en TikTok, Spanic Pavas, quien decidió anunciar su decisión de ligar sus trompas de Falopio a los 21 años para no tener hijos.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, contó la joven.

“Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”, respondió a un comentario.