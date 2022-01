Shauna Rae es una mujer estadounidense de 22 años que tiene la apariencia de una niña de 8, debido a una secuela por un tratamiento de quimioterapia que se realizó a los 6 años por un cáncer cerebral. Esto le suele causar problemas sociales ya que a la hora de salir de fiesta, asistir al gimnasio o hacerse un tatuaje, entre otras cosas, le preguntan cuántos años tiene y no suelen creerle con facilidad.

Cuando Shauna tenía 6 años le detectaron cáncer cerebral, del cual pudo sobrevivir y recuperarse, pero para ello tuvo que realizar un tratamiento agresivo de quimioterapia dejándole secuelas hormonales y de crecimiento.

Los médicos creen que los fármacos utilizados durante la quimioterapia le dañaron el funcionamiento de la glándula pituitaria. La cual se encuentra en la base del cerebro, en una región donde se encontraría el “control maestro” en la producción de hormonas que guían el crecimiento.

Si bien lo más importante para Shauna es haber sobrevivido, hoy en día su condición la limita bastante socialmente. A la hora de beber alcohol, irse de fiesta y hasta para hacerse un tatuaje, dudan de la edad que tiene. “Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal con mi divertida y alocada familia, pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer”, cuenta Rae.

“Aunque físicamente no puedo crecer, quiero desesperadamente que me traten como a una adulta. Estoy trabajando en mi independencia”, comenta la joven en una serie documental que se ha realizado sobre su vida y su día a día.

Su madre, Patty, revela en el documental que es el objetivo constante de críticas de parte de la gente por “permitir” que su hija de 22 años se vista como la edad que tiene, y no como lo que aparenta, una niña de 8 años. Lo que la lleva a siempre tener que explicar que Shauna es suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. “Y ellos no le creen y la llaman mentirosa, lo cual no es para nada divertido”, comentao Rae al respecto.