Juan Esteban Montoya, sin chaleco salvavidas, está sentado sobre el casco de un barco hundido en el medio del mar, en el estrecho de la Florida. Tiene 22 años y un sueño: llegar a Estados Unidos.

Pero la embarcación con la que intentaba pisar la costa estadounidense naufragó poco después de salir de las Bahamas en la medianoche del sábado pasado. Con él viajaban otras 39 personas, entre ellas varios bebés y niños y su hermana menor, Camila, de 18 años.

La fotografía que lo muesta resignado y aferrado al bote, entre la vida y la muerte, recorrió el mundo entero. Fue divulgada por la Guardia Costera de Estados Unidos y tomada poco antes de que este inmigrante colombiano fuera rescatado por el remolcador “Signet Intruder”, que cubría una ruta marítima entre Jacksonville (Florida) y Puerto Rico.

Qué pasó con los 40 balseros que naufragaron en el estrecho de la Florida tras salir de las Bahamas

La identidad del único sobreviviente de este trágico naufragio fue develada por BBC Mundo. Juan Esteban Montoya es oriundo del municipio de Guacarí, en el valle del Cauca, en el sudoeste de Colombia.

Su rescate se produjo el martes tras pasar varias horas a la deriva. El destino de la mayoría de sus compañeros de viaje es un misterio. Solo cinco cuerpos fueron rescatados. La Guardia Costera anunció que este mismo jueves a la noche daría por terminada la búsqueda de otros eventuales sobrevivientes.

“A las 8.05 lo subimos a bordo y fue asistido de inmediato, ya que presentaba deshidratación, y le dimos agua y algo de comida suave. Estaba muy débil y muy angustiado”, explicó a BBC Mundo el gerente de operaciones de la naviera Signet en Florida. Montoya fue entonces entregado a la Guardia Costera en la localidad costera de Fort Pierce.

La odisea del balsero colombiano que fue el único sobreviviente de un naufragio en el estrecho de la Florida

El balsero colombiano les contó a sus rescatistas cómo había sido su odisea. La embarcación, con 40 personas a bordo, había partido el sábado a la noche de las Islas Bimini, el distrito más occidental de las Bahamas.

Tras cuatro horas de viaje, el mal tiempo hizo naufragar la nave, que dio una vuelta de campana. Según dijo Montoya, 20 migrantes lograron aferrarse al casco del bote, pero cuando apareció el remolcador solo el balsero colombiano seguía aferrado a una esperanza. Su hermana menor, Camila, es una de las desaparecidas, según dijo la madre de ambos jóvenes, Marcia, a Telemundo 51.

El testimonio de la madre del único sobreviviente del naufragio

Visiblemente conmovida, Marcia dijo que su hijo “se aferró, se aferró, se aferró” al bote y logró sobrevivir “a mucha oración”.

Además, contó que pudo hablar por teléfono con su hijo y que le preguntó por Camila: “Dime de tu hermana. Y él me dijo: mamá, mi hermana se ahogó, mi hermana se murió. Yo la busqué y no la pude encontrar. No aguantó”, afirmó. “Me dijo viví un infierno, mamá”, apuntó. Telemundo 51 afirmó que en la nave viajaban varios niños, incluso bebés.

El joven se recupera ahora en un hospital de la Florida. Y su madre espera que lo dejen permanecer en Estados Unidos. “Que comprendan esta situación, que comprendan a una madre que está devastada, deshecha, por haber perdido a su hija. Que por favor lo dejen libre para ser el apoyo de él, y él apoyo mío. Yo necesito a mi hijo para que me dé la fuerza para seguir”, afirmó.

Cómo fue la búsqueda de más sobrevivientes del naufragio

Tras el rescate de Montoya, la búsqueda de más sobrevivientes se concretó con seis barcos, seis aeronaves y centenares de efectivos. El área de búsqueda abarca 21.000 km2.

Hasta ahora fueron hallados cinco cuerpos. La búsqueda concluirá este jueves por la noche, informó la comandante de la Guardia Costera del área de Miami, Jo-Ann Burdian.