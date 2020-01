“Te lo tiro esta tarde”. La frase habla sola: la deuda entre “amigotes” (como definió una fuente reservada de Clarín), el reclamo con palmadita en el hombro incluida (“me debés un cerdo, che”) y la broma de mal gusto que se vio este martes en un video viralizado: literalmente, un cerdo muerto que cae en picada desde un helicóptero, sobrevolando la adinerada zona de San Ignacio, en las inmediaciones de Punta del Este, Uruguay, y se sumerge, con peso muerto, en una pileta doméstica. ¿Los protagonistas? Sin dudas Federico Álvarez Castillo (dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra) y su pareja, la modelo Lara Bernasconi. Con dudas todavía (pero casi seguro), Eduardo “Pacha” Cantón, quien por estas horas parece tener "todos los números" para haber sido el autor intelectual y quizás material de la (digámoslo coloquialmente) “jodita entre ricachones”.

“Álvarez Castillo está re caliente porque mezclaron todo con política y nada que ver. No está seguro de que haya sido él, pero tiene toda la pinta de haber sido Pacha porque le debía un cerdo, parece, y él se lo había reclamado”, le explicó a Clarín una fuente ligada al entorno social "pudiente" que vacaciona en Punta del Este.

Como trascendió en las redes sociales, tanto el dueño de Etiqueta Negra como su hija (quien confirmó que fue un cerdo) y también su pareja se mostraron indignados por la broma. Intentaron desligarse del hecho aclarando su “desconcierto” y calificaron la escena como una broma “de mal gusto”.

Otra que no se mantuvo callada en las redes sociales fue la ex esposa y ex socia de Álvarez Castillo, la reconocida empresaria Paula Cahen D’Anvers, quien a través de la cuenta oficial de su marca en Instagram repudió el hecho y aprovechó la ocasión para criticar a su ex.

Habló de “violencia contra los animales” y culpó en forma directa a Federico Álvarez Castillo, de quien aclaró que no tiene más vínculo con su marca por “distintas irregularidades que generaron acciones legales en su contra". Y por fin, lapidaria, concluyó: “De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda”.