Frente a una computadora, sosteniendo un teléfono, ejerciendo como doctor o haciendo yoga; todos y todas hemos visto a este señor canoso sonriendo y nos hicimos fans de sus memes que tan bien ejemplifican lo que sentimos, por ejemplo, cuando no queremos salir e inventamos excusas pero nuestros amigos nos dan soluciones.

Este meme es conocido como "Hide The Pain Harold" y el nombre se lo otorgó un desconocido que en 2016 creó una fanpage en Facebook. En ocasiones también lo llaman Maurice.

El protagonista de estas fotos -que muy probablemente ya tengas entre tus stickers de WhatsApp- es Andras Arató: tiene 73 años, es oriundo Hungría y no, no nació queriendo ser la cara de un meme, simplemente ocurrió.

En realidad nació en Kőszeg, una ciudad próxima al límite con Austria, en 1945. A lo largo de su vida se desempeñó como ingeniero eléctrico y llegó a convertirse en vicepresidente de la Lighting Society of Hungary (algo así como la Sociedad Eléctrica de Hungría). Ahora, se describe como modelo para bancos de imágenes.

Es que después de unas vacaciones en las que, como cualquier persona, se tomó algunas fotos disfrutando del paisaje, lo contactó un fotógrafo y le propuso hacer una producción. Andras, vanidoso como la mayoría, aceptó. Ambos quedaron satisfechos con los resultados: eran más de 100 imágenes en las que el ex ingeniero interpretaba distintos roles y profesiones.

Pero un día, hace 3 años, se enteró que esas fotos habían sido convertidas en memes: "Lo recuerdo clarito", le dice a Filo.News, "me googleé y dí con los primeros memes". Allí fue cuando descubrió su "nombre artístico" gracias a la página de Facebook que alguien había creado.

Al principio no le gustó nada e intentó de mil maneras cerrar la página y bajar todas sus imágenes de Internet -algo que después entendió era imposible.

"Todo esto causó un cambio dramático en mi vida: antes era un tipo más bien tímido al que no le gustaba ser el centro de atención, ahora la gente me reconoce en la calle y me pide selfies. Mi esposa está orgullosa, pero mi hijo (un arquitecto de 46 años) no puede aceptarlo, ni siquiera ve mis videos o memes", cuenta.

Si bien Andras no recibe "un centavo" por los miles de memes que circulan a lo largo y ancho del globo, sí logra un rédito económico por los comerciales que realiza (recientemente hizo una publicidad para Coca Cola Zero) y ha viajado por Inglaterra, Rusia y Portugal, entre otros países.

Los días en que no graba ni visita canales de televisión, Andras vive la vida como "cualquier jubilado": "Me levanto a eso de las 9, voy a comprar, ayudo a mi esposa con el almuerzo. Por la tarde suelo ir a nadar a una pileta cercana o hago una caminata por los bosques y a la noche me gusta responder mails, mirar televisión o una película. Generalmente me acuesto a la medianoche y los fines de semana aprovecho para reunirme con mis amigos".

Para sus amigos y amigas de las redes, "Hide The Pain Harold" tiene un mensaje: "No todos pueden ser un meme; lo que me pasó a mí probablemente nunca le pase a nadie. De todas formas lo importante aquí es no abandonar nuestros intereses, la vida tiene un montón de nuevas oportunidades que están súper alejadas de todo aquello con lo que estábamos lidiando antes", dice desde su lugar de ingeniero retirado.

Actualmente está planeando una visita a Sudamérica: "Desafortunadamente no pasaré por Argentina, a pesar de que tengo un primo en Buenos Aires y más de 100.000 fans que necesitan esconder el dolor de no verme", sostiene Andras, haciendo un juego de palabras con el nombre de su personaje.

Finalmente, y lo que todos y todas queremos saber es si Andras utiliza sus propios memes para responder conversaciones o publicaciones: bueno, no, pero sí comparte los mejores en las cuentas de su personaje en Facebook e Instagram.