Seguramente muchos han visto la película que se denomina Siempre a tu lado, basada en una historia real que ocurrió en Japón, don un profesor universitario llamdo, Eisaburō Ueno, encontró a un perrito de raza Aquita y lo crio por más de 1 año.

Lamentablemente el docente fallece de un ataque cardiaco y se separa de su fiel amigo, pero este asiste por 10 años a la estación de trenes a la espera del maestro. Este caso nos muestra la fidelidad de una mascota a su amo, la misma que tiene un perrito de Andacollo que desde la muerte de su dueño, Florencio Toledo, en abril del año 2016, vuelve todos los días sin falta a los pies de su tumba.

Héctor León, encargado del cementerio local, cuenta cómo esta mascota llegó a las inmediaciones del recinto tras el funeral de su dueño y luego inició un periodo de visitas que nunca más se detuvo.

“El perrito quiere estar solamente cerca de su amo, lo hacemos salir y vuelve, busca siempre la oportunidad para estar cerca de su ser querido. Las personas de le dan comida, pero no acepta, solo agua y en ciertas ocasiones, pan. Está muy deprimido y triste. Primera vez que veo que un perrito permanece fielmente al lado de su dueño estando este en un nicho”, comentó el encargado del cementerio.

Siendo una mascota de gran envergadura, el perrito es muy tranquilo y melancólico, porque aparentemente no puede superar la muerte de su amo. El can llega todos los días al lecho de muerte de quien era su propietario, sin importar si es un día de lluvia o sol, si hay mucho calor o el frío lo congela, desde hace casi dos años.

En un inicio el perro asustaba a los asistentes al cementerio, porque pensaban que los mordería o que era un perro agresivo, pero con el tiempo todos se dieron cuenta que la mascota no tiene otro fin en el lugar que acompañar a su dueño. Para la presidenta de Agrupación de Fomento del Desarrollo, Tenencia y del Cuidado de Animales, Afodecad, Dinka Guajardo, la fidelidad de animal puede llegar a ser por siempre si no encuentra un nuevo amo.

“Muchos personas piensan que los animales no tienen memoria y si la tienen, ellos recuerdan muy bien a sus amos. Este perrito no va a cambiar sus hábitos, a no ser que llegue una persona que le demuestre el mismo cariño que su dueño, lo más probable que él esté hasta sus últimos días rondando el cementerio”, comentó Dinka Guajardo, quien junto a las personas de las florerías tratan de ayudarlo con medicinas y comida.

El perrito tenía un apego y una conexión de fidelidad y cariño con su dueño que no ha logrado encontrar en ninguna de las personas que tratan de ayudarlo y darle de comer. Seguramente hay cientos de mascotas en el mundo que extrañan a sus amos, pero hay casos particulares como el de este perrito andacollino que se han plasmado en películas y/o canciones. Sin duda, casos ejemplares que muestran el compromiso, el cariño y la tremenda fidelidad de una mascota hacia su amo y que seguramente lo llevará a acompañarlo hasta el día de su propia muerte.

Fuente. Diario El Día