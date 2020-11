Tras la gran victoria de la Selección argentina ante Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Lionel Messi fue sorprendido con una insólita pregunta cuando analizaba el partido en una entrevista para un medio peruano.

Un periodista local que habló con el argentino en el campo de juego le preguntó sobre lo que se estuvo planteando en el ambiente tras el empate con los paraguayos: que Messi no es el de antes y que por su edad (33 años) no volverá a serlo.

"Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?", dijo el periodista.

LEO MESSI: "Hicimos un grandísimo partido, este es el camino que tenemos que seguir". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/DOI8fBdfAC — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2020

Calmo y sonriente, Messi respondió: "Intento dar el máximo. Me veo capacitado para hacerlo, para ayudar al grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Me siento bien como para seguir sumando partidos y victorias como ésta", afirmó.

En otra parte de la entrevista, el rosarino transmitió la tranquilidad que le da al equipo haber conseguido los 3 puntos. "Estoy contento por la victoria; la necesitábamos después del partido del otro día, que no pudimos ganar. Fuimos superiores. Hicimos un grandísimo partido, convertimos, creamos situaciones. Se ganó y sumar es buenísimo", valoró el capitán.

