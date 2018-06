Un local de comidas de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca regalará tres empanadas por persona por cada gol que haga Gonzalo Higuaín, en caso de que el delantero juegue en el seleccionado argentino el jueves ante Croacia, por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018.

El negocio, ubicado en la intersección de las esquinas Castelli y Paraná, a unas 20 cuadras del centro de Bahía Blanca, publicó en un cartel a la calle que se "regalarán tres empanadas por cada gol que haga el 'Pipa' Higuaín".

Juan, uno de los encargados del comercio, dijo hoy que "como se hizo tan mediático el tema de Higuaín porque erró muchos goles, decidimos ponerle un poco de gracia en la promoción y marketing para el negocio".

Por último, el comerciante sostuvo que "mucha gente se reía al ver el cartel al pasar mientras caminaba, con la moto o con el auto. Y nos manifestaron que van a venir a buscar las empanadas si el 'Pipa' convierte".

¿Y si hace los tres goles? "Entonces el jueves a la noche tendré que cerrar por duelo", bromeó el dueño en una entrevista con Infobae.

"La verdad es que mucho no lo pensé, pero voy a tratar de cumplir. Soy sincero y realmente no lo analizamos porque tampoco pensamos que habría semejante repercusión. Fue un cartel de pizarrón, hecho en un tamaño chico y en la esquina del negocio. No nos imaginamos nunca esto, pero lo quiero sostener hasta el final del Mundial. Ahora lo tomo como una publicidad gratuita, pero no hay dudas de que pensaremos en satisfacer a todos".

Lo único seguro es que si Higuaín hace un gol, el local será noticia.