Una entrevista de archivo del año 1987 a Roberto Gómez Bolaños, volvió a la actualidad gracias a las redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Se trata del momento de una nota que le hicieron al actor los periodistas Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya en La Noticia Rebelde, cuando le consultaron qué pensaba de los héroes como Superman o He-Man.

"No son héroes, no. Héroe es el Chapulín Colorado. Y esto es en serio", comenzó su respuesta Gómez Bolaños. Y detalló que "el heroísmo no consiste en carecer de miedos, sino en superarlos". "Aquellos que no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. Pero el Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto... y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. ¡Eso es un héroe!", agregó.

"Esa es otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿cuántos fusilados conocemos?", añadió el humorista para concluir su reflexión, que sorprendió a los usuarios de las redes 30 años después.