La maestra rosarina que recibió la "torta de dinero" reveló en qué le gustaría gasta los $11.000 que los padres de sus alumnos de segundo grado le regalaron para el Día del Maestro.

"Me enteré de que viene Tini a Rosario, entonces me gustaría comprarme la entrada. También espero que me alcance para comprarme una cartera porque me encantan", confesó Paula, quien es maestra en el Colegio San Antonio María de Gianelli.

El momento que protagonizó la maestra en el aula fue una sorpresa preparada por los padres de los alumnos de segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli. Creían que darle el dinero solo era un poco "frío", así que buscaron una ingeniosa manera para agasajarla en su día.



"¡Sos millonaria!", dijeron los pequeños entre risas mientras Paula descubría que, además de un rico pastel, había dinero. El especial festejo quedó filmado y se volvió viral.

Se trata del primer Día del Maestro que Paula puede celebrar en las aulas, ya que se recibió a fines de 2019 y comenzó a ejercer su profesión en plena pandemia, por lo que siempre había celebrado su día de manera virtual.