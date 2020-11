Esta historia de cine de terror se viralizó a través de las redes sociales. Es que según difundió una mujer salteña en la red social Facebook, una "muñeca endemoniada" fue filmada mientras "hablaba sin pilas" en una vivienda.

"¿Por qué nadie me ha secado? No actúen fríamente", dice la muñeca, mientras está en el suelo. Y agrega: "¿Estás escondida? Sal, no te puedo encontrar", agrega. Y cuando alguien habla detrás de cámara, dice: "Perdón, no escucho bien, ¿puedes repetir? Aquí es muy ruidoso, vayamos a otro lugar".

Sin embargo, aun sin batería, comenzó a hablar de la nada, por lo que decidieron filmarla.

Fue así como la familia salteña registró el momento en la que la muñeca sigue haciéndoles preguntas de todo tipo.