Coraje, el perro cobarde es una serie animada estadounidense creada, producida, escrita y dirigida por John R. Dilworth en su estudio de animación Stretch Films y transmitida por Cartoon Network entre los años 1999 y 2002 con 4 temporadas y 52 episodios. Se inspiró en el cortometraje nominado al Oscar, Courage The Cowardly Dog: The Chicken from Outer Space.

La historia trata sobre un perro llamado Coraje y sus dueños: Muriel, una vieja mujer escocesa, y Justo Bolsa, un viejo agricultor gruñón. Este perro vive para salvarles la vida de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas. Esta serie no solo atrapó al público infantil, sino también a los espectadores adultos: fue tal su éxito que, tras el corto que posteriormente dio vida a la producción, fue nominada a los Premios Óscar.

“Tengo que admitir que Coraje no fue hecho específicamente para niños, siempre pensé tanto en los niños como en los adultos. Los temas y las subtramas. Además, las historias estaban dirigidas a adultos, pero encripté esas historias con la tontería de la infancia”, contó John Dilworth, en diálogo con Mouse.

Aunque muchos aseguran que la trama surrealista de la serie estuvo basada en ficción, la realidad es que existen algunas teorías que señalan todo lo contrario. De acuerdo con varios portales, entre ellos, Grunger Oficial y Darik News, la casa en la que vivía “Coraje” con sus dueños realmente existió en Nuevo México, Estados Unidos.

Por lo que cuentan, en la vivienda habitaba David Parker Ray, un hombre estadounidense que fue acusado de asesinar a alrededor de 60 mujeres. La cifra real nunca se conoció, ya que murió de un infarto antes de ser enviado a la Correccional del Condado de Lea, Nuevo México, en el año 2001.

Los argumentos de los seguidores de la serie señalan que, aunque Ray vivía en aquella casa, realmente era propiedad de un matrimonio de avanzada edad que, al igual que “Muriel” y “Justo” en la serie, tenía un perro. “La pareja llamaba siempre al 911 para contar qué pasaban por experiencias paranormales, como ‘criaturas de rasgos humanoides’”, detalla el portal NetJoven.

En una de esas llamadas, la operadora escuchó ruidos extraños que, al inicio, apuntaban a un robo. No obstante, cuando las autoridades acudieron al lugar, se llevaron la sorpresa de que en la vivienda solo quedaba un perro.

Además, hay otras teorías que se han atrevido a ir más allá y especularon que los personajes de la serie están basados en una pareja de esposos que vivía en un barrio conocido como Kern Place, un vecindario histórico en el lado oeste de El Paso, Texas.

Según reportó el diario estadounidense El Paso Times, la pareja desapareció sin dejar rastro en marzo de 1957. Desde entonces, su paradero fue objeto de decenas de teorías, que incluyen historias de espionaje e incluso secuestros de ovnis, pero también inspiración del argumento de Coraje, el perro cobarde, de acuerdo con los fanáticos.