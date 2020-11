El 10 de noviembre de 2001 se realizó en la cancha de Boca el partido homenaje a Diego Maradona. Hubo figuras del fútbol internacional que acompañaron a Diego y también la selección argentina completa que dirigía Marcelo Bielsa.

El discurso duró 5 minutos y 20 segundos pero hubo una frase que quedó en la memoria de todos los amantes del fútbol y que dio la vuelta al mundo: "La pelota no se mancha".

"El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. (De) eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero … pero la pelota no, la pelota no se mancha", expresó ante una multidud.