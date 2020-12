Durante la concentración de ayer en las inmediaciones del Congreso, en el sector celeste un manifestante expuso a TN un curioso argumento para no estar a favor de la legalización del aborto: la historia de la Petisa, Diego, Natalia y Esteban.

"Cuando llegamos la vez pasada necesitaba reforzar mis convicciones, por eso la llamé a mi vieja, Marisa, si me está viendo", comenzó el relato el militante vestido con camiseta de la selección argentina y con pañuelo celeste en la muñeca. "Somos diez hermanos. Escuchate esto, le pregunté: 'Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas?'", continuó.

Luego de que su madre, de 60 años, contestara que sí, el hombre quiso saber más: "Si esta ley se hubiera aceptado cuando vos te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?".

"Escuchá lo que me dice 'La Petisa'... Me respondió, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí, me dijo 'a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado'", contó.

Con dicho relato, el sujeto compartió la conclusión a la que llegó: "Obvio que tengo que estar porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes que los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que las familias se tienen que destruir?".

Fuente: Filo