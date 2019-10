El triunfo de River ante Boca por 2 a 0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores dejó, como en cada Superclásico, muchas polémicas. Esta vez la lupa estuvo puesta en el penal que abrió el partido y fue sancionado por intermedio delfamoso VAR. A pesar de que la falta dentro del área fue clara, los hinchas xeneizes explotaron en Twitter, protestando por la cantidad de veces que la tecnología favoreció al equipo de Marcelo Gallardo.

Quien trasladó esta queja de las redes sociales a la televisión fue la conductora de ESPN Chechu Bonelli, que lanzó una frase muy polémica en "Sports Center".

"Escuché por ahí que el VAR tiene una definición que es Verification Assistant Referee. Dicen que ahora es Verificación Asistiendo a River", comenzó diciendo la conductora en su descargo cargado de pasión boquense.

Luego de la chicana, añadió sus argumentos: "Con la llegada del VAR ¿qué equipo se benefició? Yo creo que todos vamos a contestar River, porque realmente a River lo ayudó muchísimo para llegar a distintas instancias de la Copa Libertadores". El cronistaJavier Gil Navarro interrumpió el discurso de la conductora y expresó: "Yo lo que no comparto es el término, el término beneficiar. El término tendría que ser 'hacer Justicia. Ayer fue penal, no lo había cobrado el árbitro, y...". Nuevamente Bonelli tomó la palabra: "Es un beneficio, Javi. Es justicia pero no deja de ser un beneficio".

"No, no es un beneficio", insistió el periodista que cubre River. "Es una herramienta que llegó para hacer Justicia. Un beneficio es algo que vos conseguís de una manera extra", describió Gil Navarro. "Llegó como un extra para mí el VAR, no vino con el fútbol en sí. Cuando se hizo el reglamento del fútbol el VAR no existía".

El recorte de esta discusión comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y al poco tiempo la ex participante del "Bailando" ya se había convertido en tendencia en Twitter con el apoyo de muchos hinchas de Boca y el duro cuestionamiento de los fanáticos de River.