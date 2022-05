No quieras abarcarlo todo a la vez, Aries, concéntrate en las cosas de una en una. Descubre lo maravillosa que es la vida, Tauro, con sus errores y sus aciertos. Hoy te conviene concentrarte en lo que tienes entre manos, Géminis, evita las distracciones. No quieras ser la tercera de un triángulo amoroso, Cáncer, te mereces algo mejor. Sé más creativa a la hora de realizar tu trabajo, Leo, te sentirás mucho mejor. Si no te sientes preparada para avanzar en la relación, Virgo, sé sincera y acláralo con tu chico. Has de esforzarte más, Libra, sólo así las cosas te saldrán como deseas. No caigas en la tentación de llamar a tu ex, Escorpio, alguien nuevo llegará pronto a tu vida. Si tu relación lleva ya un tiempo, Sagitario, procura que la pasión se mantenga. Haz siempre lo que tú creas conveniente, Capricornio, no lo que los demás esperan de ti. No tengas miedo de enamorarte, Acuario, vence este temor y cree más en ti misma. Agradece los consejos, Piscis, pero sigue los dictados de tu intuición.

Aries

Has iniciado una etapa maravillosa, Aries, y te encuentras en el buen camino para alcanzar tus objetivos. Hoy puede presentarse la oportunidad de invertir en un negocio, pero puede que te frenes porque correrías un riesgo. No es el momento de tener miedo. Ármate de valor y acepta el reto. En el terreno laboral, si las cosas no te funcionan mejor a diario no es por falta de capacidad. Además eres cumplidora y te adaptas a las normas. Sin embargo, esta ansiedad que te crea el querer conseguirlo todo a la vez juega en tu contra. Concéntrate en cada cosa individualmente, Aries, y todo te saldrá a pedir de boca. No tengas tantas dudas a diario, porque podrían arruinar este buen momento que te propician los astros. Confía más en tu talento y atrévete a arriesgarte de vez en cuando.

Tauro

Comentarios equivocados, hechos seguramente con buena intención, pero del todo erróneos, te han creado demasiadas dudas, Tauro. Tú ya tienes cierta tendencia a diario a temer cometer errores y esto es lo que hoy te paraliza. Si no los tuvieras, no te darías cuenta de que eres capaz de superarlos y de que es necesario equivocarse para aprender. No escuches la opinión ni los consejos de quien te diga que la vida es muy dura, Tauro. No te quedes con esta apreciación tan negativa. La vida es maravillosa, con sus obstáculos, sus errores y sus aciertos. Todo está en nuestro interior y forma parte del ciclo vital de cualquier persona a diario. Aprende también a ser cordial con los demás y aceptar otros puntos de vista. Comprobarás hoy que todo fluye y que tienes muchos menos problemas que antes.

Géminis

Te has levantado hoy, Géminis, dispuesta a hacer una serie de cosas y a enfocar tu trabajo a diario de determinada manera. Tal vez lo has reflexionado este pasado fin de semana y te das cuenta de que lograrías mejores resultados en tu vida profesional. Sin embargo, puedes encontrarte hoy con ciertas distracciones o propuestas de amigos para hacer otras cosas que te gustan mucho. Los astros te aconsejan que no dejes el plan que te habías propuesto al principio. Lo tienes todo a tu alcance para triunfar, Géminis, pero has de convencerte de ello y también esforzarte al máximo a diario. Ahora es el momento. Ya habrá tiempo para salidas y diversión, hoy te conviene concentrarte en lo que tienes entre manos. Si este aspecto de tu vida te funciona, te funcionará todo lo demás.

Cáncer

Tienes hoy la cabeza en las nubes, Cáncer, porque no puedes dejar de pensar en alguien que conociste el pasado fin de semana. Sientes la necesidad de volver a verle, de estar junto él a diario. Sin embargo, no te atreves a contactar porque crees que quizá no es correcto que seas tú quien proponga una nueva cita. ¡¿Pero en qué tiempo vives?! Atrévete a dar el paso. No está escrito en ninguna parte que tiene que ser siempre él quien lo haga. Y si eres de las Cáncer que se ha entusiasmado con alguien que a diario muestra un claro interés en otra, no te empeñes en seducirlo. Acabarías convirtiéndote en la tercera persona de un triángulo amoroso y esto no mola. Echa un vistazo a tu alrededor, a diario se cuentan por docenas los chicos que pueden interesarse en ti y solamente en ti.

Leo

Estás pensando a diario, Leo, que te cansa la rutina de tu trabajo, pero en realidad no es así. Te gusta lo que haces pero no lo valoras lo suficiente y deberías hacerlo. Pon en marcha hoy tu creatividad y encontrarás la forma de que te resulten más atractivas las tareas más monótonas. Hay alguien en tu entorno familiar que a diario te da buenos consejos al respecto, pero tú ni caso. Presta más atención a lo que esta persona te dice porque sus palabras salen directas del corazón y te orienta de la manera adecuada. En el aspecto sentimental, Leo, hay una persona conocida que tiene sus ojos puestos en ti hace ya algún tiempo. Hoy puede ser el día decisivo en que se atreva a lanzarte un mensaje. Si a ti también te interesa, no hagas caso de nadie y acéptale.

Virgo

Has entrado en una etapa de prosperidad, Virgo. Es el momento que estabas esperando a diario desde hace tiempo. Aprovecha para mejorar ciertos aspectos de tu vida y la de tus seres queridos. Hoy pueden ofrecerte una oportunidad para participar en un negocio que te traerá buenas ganancias. Ahora que esto te está funcionando ya te sientes liberada del peso que tenías cuando pasabas apuros económicos y ahora lo que te inquieta a diario es que una relación que empezaste como algo informal se está convirtiendo en poco menos que un compromiso, por lo menos por parte de tu pareja. Es posible que no te sientas preparada para dar un paso más, Virgo. Si es esto lo que te ocurre, sé honesta y no dejes pasar un día más sin exponerle a esta persona lo que te pasa. Hazlo hoy mismo.

Libra

Tienes hoy, Libra, muy buenos propósitos sobre tu trabajo pero te falla la tenacidad y abandonas tus planes. Recuerda que has de esforzarte a diario para que las cosas te salgan como tienes previsto. Y si algo se tuerce, asume tu responsabilidad y no le cargues las culpas a otros. A veces tienes esta tendencia y el día que te sientes imbuida de ese espíritu negativo te sales por peteneras. Una persona que está a tu lado hoy te lo hará notar, Libra, es mejor que admitas tus fallos. En el terreno sentimental, a diario tienes a una persona pendiente de ti, deseando una oportunidad que tú no pareces querer darle. En cambio tienes puestos tus ojitos en alguien que a diario te da desplantes. Te están pagando con la misma moneda. A que no te gusta, ¿verdad?

Escorpio

Tienes una gran capacidad, Escorpio, y puedes lograr cosas extraordinarias en tu trabajo. Pero todavía conseguirías un panorama mejor si estás atenta a diario a lo que sucede a tu alrededor y aprendes lo que te sea posible de la gente con experiencia que te rodea. Hoy es un día de aprendizaje. Alguien de tu entorno te dará un valiosísimo consejo. Toma buena nota de ello. Te conviene ahora relajarte y liberarte de las tensiones porque te pueden jugar una mala pasada. Haz ejercicio y procura tener a diario descanso de calidad. En el aspecto amoroso, si hoy, a lo largo del día, estás sintiendo la tentación de llamar o enviar un mensaje a tu ex, no lo hagas, Escorpio. No te beneficiará. Piensa que quien te llegará ahora es alguien mucho más adecuado a tu forma de ser.

Sagitario

Si hoy en tu trabajo te proponen ponerte al frente de un grupo, Sagitario, ni se te ocurra rechazarlo. Es posible que sientas temor porque no lo has hecho nunca, pero tienes cualidades innatas para liderar y alguna vez tiene que ser la primera. Necesitas con urgencia que alguien te eche una mano para tener más seguridad en ti misma a diario. En el amor, parece que estás hoy un poco confundida respecto a lo que significa enamorarse y el amor de largo recorrido, Sagitario. Al principio la vida te parece de color de rosa y la pasión está desatada. Más adelante los sentimientos son más profundos y espirituales, se pone de relieve la compatibilidad en las vivencias de diario. Si has pasado a esta segunda etapa, procura que la pasión disminuya lo menos posible. Es el gran truco.

Capricornio

Es probable que te surja hoy una buena opción de trabajo, Capricornio. Decide tú misma después de reflexionar. Ten en cuenta a diario los consejos de las personas en las que tienes confianza, pero esto no significa que tengas la obligación de hacer lo que te dicen al pie de la letra. Ya es hora de que seas consciente de que sólo tú puedes tomar las riendas de tu vida. Haz lo que tú quieras y no los que demás esperan de ti, Capricornio. Tampoco aceptes o rechaces nada simplemente por una cuestión puramente material. El dinero no lo es todo en la vida. Hay cosas que no se pueden comprar. En el terreno sentimental, te convendría poner a diario un poco más de emoción a tu relación de pareja. La pasión te puede ayudar a remontar el pequeño bache que hoy atraviesas.

Acuario

Por muy tentada que estés hoy a hacer ciertas compras importantes y por mucha justificación que le busques a diario, Acuario, ahora no es el momento. Al contrario. Deberías empezar a ahorrar desde hoy mismo si no quieres pasar apuros en el futuro. Hay alguien a tu alrededor, posiblemente en el ámbito laboral, que suele hablar menospreciándote. Hazte respetar. A veces crees que todo el mundo es mejor que tú, pero estás equivocada. Tienes un gran potencial, sólo has de creer más en ti misma, Acuario. Si has estado hasta este momento sin pareja, muy pronto, tal vez hoy mismo encontrarás una persona que te cautivará. No tengas miedo de enamorarte perdidamente. Todos nos sentimos inseguros frente a un nuevo amor, pero hay que luchar a diario para vencer este temor que si lo piensas bien es un tanto absurdo.

Piscis

No les pidas a los demás que entiendan los pasos que estás dando a diario, Piscis. Tienes una forma de ver las cosas muy particular porque eres una persona muy evolucionada. La gente que te rodea te aconseja según su punto de vista, sin darse cuenta de que estás en una etapa más adelantada. Cuando ellos van, tú ya estás de vuelta. Agradece su intención y no les hagas desaires, pero ve a tu rollo, siguiendo a diario lo que te dicta tu intuición. Si tienes posibilidad de hacer hoy un cambio en tu vida, que nada te detenga. Los retos siempre ayudan a mejorar. Ahora vives el amor intensamente y la pasión está presidiendo tu relación de pareja, Piscis. Todo marcha mejor de lo que se podría esperar y hoy vivirás una velada romántica y pasional.