Nancy Pazos tuvo un percance con su auto este miércoles cuando estaba a punto de salir al aire en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe y en el que la periodista se destaca como panelista. Todo sucedió esta mañana, minutos antes de las 9:30, desde los estudios ubicados en Cabrera y Ravignani, en Palermo.

Quien notó al aire su ausencia fue la conductora, quien se mostró sorprendida ya que había visto a su compañera antes de comenzar el ciclo. “¿A dónde se fue Nancy?”, preguntó sorprendida Georgina. Entre risas, su equipo de panelistas le dijo que debía hacer un trámite. “Si te contamos...”, deslizó Noelia Antonelli. “¿Le decimos?”, preguntó Pía Shaw. Y Lío Pecoraro afirmó y contó: “A Nancy Pazos le están por llevar el auto y tuvo que salir para que no se lo lleven”.

“Ah, ¿en serio? Estaba acá recién. Vino temprano y todo”, respondió la conductora que no se había enterado de lo sucedido y recién notó que la periodista no estaba cuando se acercó a la mesa en la que la esperaban los panelistas. “¿Vos decís que lo estacionó mal?”, indagó Gastón Trezeguet sobre el vehículo de Pazos. “Con razón llegó temprano”, bromeó Barbarossa.

Paulo Kablan quiso saber más y preguntó a sus compañeros si sabían qué había sucedido con el auto. “No sé, ahora nos vamos a enterar”, contestó Pecoraro, y de inmediato fue interrumpido por Pía, a quien le llegó información a través de la cucaracha -dispositivo que lleva en el oído para escuchar a la producción- en donde le comunicaron que finalmente el vehículo había sido acarreado por la grúa. “Confirmado: se lo llevaron”, anunció.

El programa siguió su curso, todavía sin la presencia de Pazos en el estudio. Hablaron de Gran Hermano 2022, analizaron la posible placa de nominados que podría darse en la gala de esta noche. Y cinco minutos después, regresó Nancy, se sumó a la mesa de los panelistas y explicó lo sucedido.

“Se lo llevaron”, repitió la información que habían dado al aire antes. “Fue (Diego) Santilli”, acotó Antonelli haciendo referencia al exmarido de la periodista, y quien fuera Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Eso seguro. Siempre tiene la culpa el ex”, agregó Pazos en tono de broma.

Luego, detalló que su auto “estaba mal estacionado”. “Se lo tienen que llevar”, enfatizó. Y, antes de finalizar el tema para continuar con el programa, miró a cámara, sonrió y dijo: “Besito en la pelada, Horacio Rodríguez Larreta”.

No es la primera vez que Nancy Pazos tiene un inconveniente con su auto. En agosto de 2021, cuando trabajaba en el mismo estudio pero en el programa que conducía Florencia Peña -también por la mañana de Telefe- fue víctima de un robo. Por ese entonces, había estacionado su camioneta a unas cuadras, había cerrado con el cierre centralizado y los delincuentes habían utilizado un inhibidor de frecuencia para que el vehículo permaneciera abierto. Se llevaron la cartera, documentos, elementos personales y dinero.

“Fue un hurto, yo a la persona no la vi. Me sacaron todo. También fue un descuido mío -dijo por ese entonces-, yo dejé la cartera adentro de la camioneta. No sé si es parte de la culpa, porque era un ratito. La camioneta es nueva y uno de los chiches que tiene es que para abrirla lo hacés con la llave en la mano y estirando la manija. Y para cerrar, tenés que hacer como una caricia a la puerta. Es una pelotudez, pero lo hacés”, detalló sobre el sistema de apertura y de cierre del rodado.

“Es muy difícil que yo me olvide eso porque es algo físico. Yo creo que realmente fue el inhibidor porque imaginate que yo me hubiera olvidado la camioneta abierta, es demasiada casualidad que haya un hijo de p... mirando y detectando que la dejé abierta. Yo creo que estaba mirando, pusieron el inhibidor y lo que yo hice para cerrar, no cerró. Yo no chequeé”, contó por ese entonces Nancy Pazos.