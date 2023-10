En las últimas horas se viralizaron indignantes historias de Instagram de un pasajero que se quejaba del cuerpo de una azafata de Aerolíneas Argentinas. En las redes sociales, usuarios repudiaron fuertemente los dichos del hombre y pidieron que la compañía se pronunciara al respecto. Y así fue, la compañía nacional compartió un contundente video en el que aseguraron: “sobre los cuerpos de nuestras tripulantes no se opina más”.

Aerolíneas utilizó la plataforma X, antes conocida como Twitter, para dejar en claro una firme política que la línea de bandera trabaja desde hace algún tiempo. “Hace tres años publicamos este video en el que hacíamos autocrítica sobre la manera en que tratábamos a nuestras tripulantes en otros tiempos. Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS”, escribieron.

Hace 3 años publicamos este video en el que hacíamos autocrítica sobre la manera en que tratábamos a nuestras tripulantes en otros tiempos. Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS. pic.twitter.com/6vR60shOeb — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) October 12, 2023

Junto al posteo, agregaron un video de menos de un minuto en el que revisionan el rol que le adjudicaron a las mujeres desde el orígen de aerolínea. “Fuimos parte del problema y hoy queremos participar de la solución mirando al presente, con otra perspectiva”, prometen hacia el final del metraje.

La publicación no es solo un mero recordatorio, sino que estaba dirigida al pasajero que discriminó a una azafata por su cuerpo. El hombre fue identificado como Agustín Estrada Palomeque, quien -por si no fuera poco- fue asociado con Ivo Rojnica, el financista que está siendo investigado por operar ilegalmente con divisas.

En su cuenta de Instagram (@agustine1000), la cual ahora mantiene en privado, Estrada compartió una imagen de la tripulante y escribió: “Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada”.

No contento con ello, compartió una segunda historia en la que se grabó diciendo que “no es culpa del chancho sino del que le da de comer”. “Si sos un búfalo de dos metros de altura no te postulás para azafata ni azafato. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y aparte vas a molestar a toda la gente”, agregó.

Y cerró: “En una empresa normal esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa. Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imaginate que mi padre es el dueño del equipo y me aceptan. ¡Estoy cagando a mis compañeros, a mi equipo!”