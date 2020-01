“Desesperada”, afirma estar Eliana Villanueva. Ella es sanjuanina y busca trabajo. Como no tenía dinero para hacer copias de su Currículum Vitae con el fin de repartirlo, decidió escribir decenas de ellos a mano. Después, compartió en las redes su pedido, y se hizo viral.

La mujer tiene 2 hijos y junto a la imagen afirmó que, "tuve que escribir el CV porque no los podía imprimir por falta de plata”.

Después de confiar: “Necesito trabajo URGENTE por mis hijos, puedo medio día ya sea mañana o tarde. Hoy entregué en el centro por donde más pude estos cv, los tuve que escribir porque no los podía imprimir por falta de $$ .. Si saben dónde presentarlo o tienen trabajo para ofrecerme les pido POR FAVOR que me tengan en cuenta o me ayuden compartiendo esto. Muchas gracias”.

Entre sus habilidades, la sanjuanina destacó que, tiene conocimientos básicos de Inglés y programas de computación. Y que realizó cursos de maquillaje profesional y manipulación de alimentos.

Además hace jugos naturales y mesas dulces y saladas para particulares, negocios y eventos.

A continuación su posteo: