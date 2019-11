Juan Román Riquelme continúa con su puesta a punto física para la ansiada despedida en la Bombonera, el 12-12, el día del hincha de Boca. Y mientras ultima los detalles del homenaje a su exitosa trayectoria como futbolista, el ídolo xeneize se hizo un lugar para devolverles el cariño a sus fanáticos, en su mayoría identificados con la azul y oro.

Primero convocó a diez hinchas a un estudio de TV, pero todos los presentes debían cumplir con un requisito: tener un tatuaje suyo. Y fue así como uno a uno fueron sumándose, hombres y mujeres de todas las edades quienes mostraron con orgullo la tinta en honor al último diez que llevarán por siempre grabada en la piel.

“Román elevó al fútbol a la categoría de arte, eso me emociona”, “agradecido por todo lo que nos dio a todos los hinchas de Boca”, “desde que tengo conciencia es Román, Román y Román. Se lo extraña mucho”, “es muy difícil encontrar un fútbol como el que tenía Román”, fueron las primeras palabras de los fanáticos.

Y los siguieron: “No tenemos otro jugador como él, ya no va a existir más”, “acabo de viajar 500 km para mostrar mi tatuaje, lo soñé muchas veces”, “siempre me preguntan: ¿Román o tu viejo?, y mi papá sabe que Román está por encima de él”, “vine acá para cumplir un sueño, el tatuaje que me hice en honor al diez es poco con todo lo que nos dio a los hinchas de Boca”.

El video que fue compartido por la cuenta de Instagram todosobreroman10 y tuvo amplia repercusión contó con un final muy emotivo. Sin que los presentes supieran de su presencia, Juan Román Riquelme irrumpió en escena y saludó uno por uno a sus fieles fanáticos. No conforme con ello, les regaló su firma tatuada.

Mediante esta misma cuenta, semanas atrás, Román había convocado a los fanáticos a que le enviaran fotos de los tatuajes en su honor. Cientos de imágenes fueron compartidas por el propio Riquelme mediante la cuenta que fue creada para brindar información acerca de su encuentro despedida.