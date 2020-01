Este sábado el conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff participó de una entrevista radial en la que sorpresivamente reveló un viejo hábito sexual que realizaba antes de trabajar para calmar sus nervios.

"Hace un tiempo contaste que te ponía nervioso hacer El Bar, por lo que te tenía que masturbar antes", indagó Catalina Dlugi en su programa "Agarrate Catalina".

El conductor se mostró sorprendido por la pregunta pero dijo: "Bueno, es un poco fuerte lo que me decís", y continuó: "Así no lo dije, porque nunca hubiese dicho que era El Bar, lo dije por Maldito Lunes, pero lo de la masturbación si es cierto".

"Antes de grabar me daba tanta angustia que a veces lo he hecho. Pensaban como decían en una película, 'esto va a ser lo mejor del día', porque después me angustiaba ir al canal, por distintos temas que no vienen al caso", explicó.

En el resto de la entrevista Andy recordó sus inicios en la televisión, su paso por Caiga Quien Caiga (CQC) y sus otros programas como Argentina somos como somos y Extreme Makeover.

También habló sobre su actual programa: "En la tele, PH fue una sorpresa. La verdad es que estaba más cerca del retiro de la televisión abierta, porque durante muchos años hice programas muy distintos, y casi todos lo terminé dejando porque me cansaba".

Además, concluyó compartiendo su lista soñanada de invitados: Julio Iglesias, Barack Obama, Paul McCartney, Susana Giménez y Alberto Fernández como presidente.