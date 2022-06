Cuando uno es chico suele volverse fanáticos de distintas personas famosas, personajes de ficticios o de algún deporte u objeto. En este caso, un nene de Buenos Aires es fanático de las milanesas tucumanas y no deja de hablar de ellas desde que viajó a Tucumán. Su mamá aseguró que está cansada de esta situación y publicó en Twitter una tarea de inglés de su hijo en donde habla de su fanatismo por esta comida.

La encargada de mostrar el fanatismo del nene fue su madre, que utiliza la cuenta en Twitter (@Dra_rocks), en donde explicó que hace el año pasado viajaron a Tucumán y probó los populares "sanguches" de milanesas que se hacen en esta provincia.

Desde que el menor conoció esta comida, no para de hablar de ellas. No obstante, la mujer reconoció que este repentino fanatismo de su hijo ha llegado a un punto en donde no pierde la ocasión para recordarlas.

En las últimas horas, la madre publicó un tuit para descargarse donde cuenta que su hijo debía elegir un tema para hacer una tarea de inglés y eligió hablar sobre las milanesa. La ingeniosa manera para describirlas se volvió viral en la red social del pajarito.

“Y ahora me trae la tarea para que la mire. Lo harta que me tiene este pibe con Tucumán no se dan una idea, esto no es normal, o lo mando a vivir allá o lo mando a terapia. En el medio no hay nada”, aseguró la mujer, junto con la descripción la foto del texto que el niño había redactado.

Y ahora me trae la tarea para que la mire. Lo harta que me tiene este pibe con tucuman no se dan una idea, esto no es normal, o lo mando a vivir alla o lo mando a terapia. En el medio no hay nada pic.twitter.com/wrBXDBrHZJ — Dra rocks (@dra_rocks) June 15, 2022

El niño asegura que “los sánguches de milanesa de Tucumán son de otra galaxia”, en el texto e incluso no duda en afirmar que Tucumán “es el mejor lugar de la Tierra”, gracias a sus milanesas. Asimismo, les da un consejo a las demás personas, “Todos deberían comer eso alguna vez en la vida”, insistió.

Este tuit se volvió viral rápidamente en Twitter. Muchos usuarios reconocieron que también son fanáticos de esta comida y recomiendan probar las que se hacen en Tucumán. En tanto, algunas personas se molestaron con la madre por quejarse de este fanatismo que tiene su hijo.

Por último, la traducción del texto es la siguiente: “Tucumán, la tierra de las milanesas: el año pasado cumplí mi sueño de conocer el mejor lugar en la Tierra, Tucumán. El lugar donde los sánguches de milanesa son de otra galaxia. Tucumán es una hermosa provincia. Tiene selva y montañas donde viven las llamas. Sin embargo, lo que más me gusta son los sánguches de milanesa. Fue el mejor viaje de mi vida y creo que todos deberían comer eso alguna vez en la vida”.