De temperamento fuerte, Horacio Pagani se convirtió en un verdadero showman de Estudio Fútbol, el programa que se emite al mediodía en TyC Sports. Cada semana, su nombre se vuelve tendencia en las redes sociales debido a sus exabruptos o alguna acción desopilante. En esta ocasión, el panelista protagonizó un blooper que preocupó a sus compañeros. No obstante, luego todo terminó entre risas.

El episodio tuvo lugar mientras los integrantes del programa se encontraban debatiendo en torno a la actuación de Racing en el partido frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Allí, el periodista quiso intervenir en la conversación y al levantarse de manera repentina de su silla, volcó un vaso de café que estaba sobre el escritorio. “¡Cuidado!”, gritó Leonardo Farinella para advertir a su compañero, pero éste se desesperó ante la situación y cayó de espaldas al piso.

Amo a Pagani pic.twitter.com/2Aw3Wo4mqf — Ricardo Romano (@Ricardo98429051) October 1, 2019

Rápidamente, Pagani fue asistido por el periodista Leandro Aguilera y una persona que salió de detrás de cámara, ante la atenta mirada del resto de los presentes que se asustaron por el golpe.

No obstante, Horacio se levantó sin inconvenientes y, al ver que estaba sano y salvo, sus compañeros estallaron en carcajadas. “Quiero que muestren la repetición”, alcanzó a decir Farinella, mientras Pagani hacía el ademan del VAR, como los árbitros de fútbol.

La palabra de Horacio Pagani tras la caída

“Estoy sin problema. Tenía el café al ladito, cuando Leo me dijo ‘cuidado’, me asusté y creí que se me caía encima. Me fui para atrás y me resbalé con las rueditas de las sillas. Llevamos tranquilidad a la gente que estoy bien… Ahora voy y me interno en un policlínico. No, no (fue la culpa de Farinella), él me quiso ayudar y yo creí que se me venía el café encima. No tengo suerte”, expresó con ironía momentos después el propio Pagani en un video difundido por el canal para explicar el insólito momento vivido al aire.

