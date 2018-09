A Santino, un nene de seis años, se le cayó uno de sus dientes y lamentablemente lo perdió, al caerse por la rejilla del lavatorio. Como no pudo recuperarlo, le escribió una carta al Ratón Pérez para explicarle lo que pasó y hacerle un pedido especial.

"Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿me dejarías algo de dinero'. Gracias", escribió Santino.