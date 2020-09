Una enfermera del hospital de la localidad de Sumampa, Santiago del Estero, protagonizó una tierna imagen que se volvió viral este lunes: aparece amantando a un recién nacido, debido a que la madre estaba descompuesta.

“No pensé, me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succionar”, explicó Vanesa Suárez a Télam, luego que su historia sea furor en redes y portales de Santiago del Estero.

Pasadas las 6 de la mañana, la enfermera recibió el llamado de alerta en el hospital ubicado a unos 200 kilómetros de la capital provincial. “Fuimos junto a mi compañero enfermero al barrio Matadero y ahí nos damos con que el bebé ya había nacido en la casa y la mamá tenía aún la placenta y el cordón, por lo que acudimos rápidamente a asistirla”, relató.

“La joven madre no había tenido ningún control, por eso me comunico con la doctora y me dice que para mayor seguridad la traslademos junto a su bebé hacia el hospital de Ojo de Agua, para que se le haga todos los controles, y evitar una infección o alguna complicación”, manifestó Suárez

Mientras tanto, los enfermeros no lograban que la mamá le diera el pecho al bebé “ya que estaba un poco descompuesta”, y como hacía tres horas que había nacido, Vanesa decidió actuar. “Le dije a la doctora que yo le podía dar de mamar, ya que tengo un hijo de un añito que aún toma”, expresó.

“Me saqué la bata, porque estábamos vestidos como el protocolo lo indica en este tiempo de pandemia y ahí nomás le di el pecho y él comenzó a succionar muy bien, por lo que fue un alivio poder darle alimento; nos estábamos preocupando porque podía bajarle el azúcar", indicó la enfermera.

Suárez destacó que la joven madre, de 22 años y el bebé ya se encuentran bien de salud, y aseguró “nunca había pasado” por una situación similar y que no imaginó que “iba a trascender tanto”, en relación a la foto que se hizo viral.