Nahir Lorenzetti es una tiktoker argentina que en tan solo una semana revolucionó las plataformas al haber pedido que la mantengan: ahora reapareció llorando.

Todo comenzó el pasado 3 de octubre, cuando Nahir, mejor conocida bajo el pseudónimo @asadodefasouwu en Tik Tok, se grabó llorando desconsoladamente mientras pedía que alguien la mantuviera. Lo que llamó la atención fue que la joven remarcó que no le gustaba trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad”, arrancó diciendo la tiktoker. “Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar”, confesó, a lo que luego agregó: “Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”.

Como era de esperarse, el clip no tardó en circular por las redes sociales y varios medios de comunicación la llamaron para que explicara su situación. Sin embargo, en las últimas horas, la muchacha de pelo rosa reapareció en su cuenta para pedirle a los internautas que dejaran de compartir el video.

“Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo. Aparecí en todos los noticieros”, dijo de forma desesperada, llorando frente a la cámara. “Me están pidiendo entrevistas y yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir... No hay ninguno”, expresó angustiada.

“Mi mamá me está mandando mensajes que me van a sacar la tenencia de mis hijas. No es un chiste. Basta”, cerró. Cabe recordar que el clip consiguió más de 10 millones de reproducciones. Asimismo, recibió una avalancha de comentarios por el polémico pedido.

Los usuarios escribieron: “Hagamos un club, somos una comunidad”, ”Espero que esto sea chiste”, ”Millenials conociendo la vida real”; “Somos dos amiga”.