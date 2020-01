Courteney Cox, la actriz que interpretó a Monica en la exitosa serie "Friends", publicó una foto inédita del elenco compartiendo una cena antes de que comenzara la filmación del último episodio que se emitió el 6 de mayo de 2004.

"La última cena", escribió la actriz acompañando a la imagen en la que se la ve junto a Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

En la segunda foto aparece la caratula del guión del último capítulo llamado "The last one" (El último).

La serie aún continúa siendo una de las más vista de la historia. En el 2019 se celebraron los 25 años del estreno de "Friends" con instalaciones en distintas ciudad del emblemático café Central Perk, o el living del departamento de Monica y Rachel.