En las últimas horas, circuló masivamente en redes sociales una imagen tomada en uno de los festejos por el pase de la Argentina a la final del Mundial 2022. La foto muestra a una pareja sentada arriba de un semáforo mientras se besan. Sin embargo, los novios... no lo son. A pesar de que todos creyeron que existía una relación previa, la propia protagonista del momento sorprendió al contar que se conocieron ahí arriba.

El triunfo de la Argentina por 3-0 ante Croacia en semifinales de la Copa del Mundo trajo mucha euforia a lo largo y ancho del país. La posibilidad de que Lionel Messi y la albiceleste se alcen con el título generó alegría y así se pudo ver en las manifestaciones de los hinchas.

Además del clásico festejo en el Obelisco, en distintos monumentos y esquinas del país se reunieron miles y miles de personas para festejar el presente deportivo del cuadro de Lionel Scaloni. A partir de esto, surgieron muchas imágenes que trascendieron por distintos motivos.

Una de ellas fue la que compartió la fotógrafa Florencia Domínguez en su cuenta de Twitter. A través de su usuario @florlafotografa difundió la imagen que capturó en la celebración que se convocó en la esquina de 7 y 50, en La Plata.

Allí se puede ver a ambos jóvenes mientras se besaban arriba de un semáforo. La foto se volvió viral y consiguió cientos de miles de interacciones y muchísimos comentarios por parte de otros usuarios. A partir de la viralización, la protagonista de la imagen dio algunos detalles en su cuenta de Twitter.

Violeta, la chica de la foto, se sorprendió por la mirada del joven. En esa misma línea, reveló que no son novios y que se conocieron durante el festejo. “Qué chulo, chicos. Me mira como si fuese mi novio. Lo peor es que lo conocí en el semáforo”, escribió en una cita al tuit original. “Mi viejo llega a ver la foto en el semáforo y me revienta la cabeza”, agregó después en tono de broma.

Esta intervención también generó mucha repercusión en la plataforma. La mayoría de los usuarios que respondieron se mostraron sorprendidos por este dato y preguntaron si el contacto entre ambos continuó.

Además de este dato, Violeta había compartido también en su cuenta de Instagram un video del momento en el que cantaba junto al joven. La grabación deja ver a ambos sonrientes mientras ella alienta con una canción de la selección argentina.

Independientemente de la historia detrás, la imagen consiguió tanta difusión que incluso fue vista y compartida por algunas figuras públicas. El caso más notorio es el de Lali Espósito, que la publicó en su historia de Instagram.

Más allá de este contenido en particular, todos los registros de festejos en diversos puntos del territorio nacional fueron muy difundidos. En las distintas redes sociales, se observaron decenas de imágenes con la alegría y euforia de la gente. Muchas de ellas se enfocaron en celebraciones que involucraron semáforos e incluso unidades de transporte público, como el video de un hombre que saltó y caminó por varios colectivos que estaban estacionados.