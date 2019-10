En las últimas horas, una foto se viralizó en las redes sociales y reinstaló el debate en torno a trabajadores para aplicaciones de delivery. Pero hay una historia detrás de la postal que dista bastante del uso político que se le dio.

Según consignó Reverso, la foto de una mujer cargando a su bebé junto a una bicicleta, vestida con el uniforme de una empresa de repartos, incluida una mochila en la espalda, circula en redes sociales desde el 3 de octubre último.

Las publicaciones, que fueron compartidas en Twitter y Facebook más de 8.000 veces en menos de 12 horas, aseguran que la imagen refleja la precarización de los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri.

Reverso localizó a la protagonista: una mujer venezolana que vive en Buenos Aires desde 2018, quien explicó que no trabaja con su hija arriba de la bicicleta, sino que al momento de la foto estaba dejándola en una guardería antes de irse a trabajar.

En diálogo telefónico, la mujer dio detalles del contexto en el que fue tomada la fotografía: "Yo no trabajo con mi hija. Me acerqué a la avenida Belgrano a activar mi usuario de la aplicación [de Pedidos Ya]. Yo me activo, llevo mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me toma la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici".

Lo curioso es que la intencionalidad política existió, incluso desde dirigentes políticos que no averiguaron el origen de la foto. Algunos fueron Facundo Moyano, diputado nacional de Red por Argentina; Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por Unidad Ciudadana; Fernanda Vallejos, diputada nacional por Unidad Ciudadana; Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda y candidato a presidente; y Malena Galmarini, concejal del Frente Renovador.

Si bien algunos usuarios especificaban que la foto había sido tomada por Juan Quiles, una búsqueda en Google permitió comprobar que se trata de un fotógrafo profesional que la publicó originalmente el 3 de octubre en la cuenta de Instagram de 3Estudio fotografía y en su propia cuenta de Facebook.