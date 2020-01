Un recorte de la nota (que se extiende durante casi dos minutos) comenzó a viralizarse casi de inmediato en redes sociales y grupos de WhatsApp, por las insólitas y casi irrisorias respuestas del hombre, que asegura estar alcoholizado y drogado hace más de 48 horas, haber chocado varios autos en el camino y afirma tener drogas en una caja que llevaba en su vehículo con bebidas alcohólicas, pan, un lemon pie, huevos y otros alimentos.

Sin embargo, la grotesca entrevista, que fue compartida y difundida hasta el cansancio, no tiene completa equivalencia con la realidad. El conductor, un comerciante de 48 años de San Telmo, de nombre Flavio -a quien efectivamente le secuestraron el auto por manejar con 1.40 gramos de alcohol en sangre-, contó a Infobae lo que verdaderamente ocurrió esa tarde.

“Me la re pegué, tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas y hoy llegué a esto, a este nivel”, dijo Flavio, en broma, cuando fue entrevistado en vivo

“Esa mañana venía de enterrar a mi tío, que era como un padre para mi, en el cementerio de Lanús”, explicó Flavio. “Alrededor del mediodía tomé dos o tres copas de champagne para brindar, esa es la realidad. Acababa de dejar a mis hijos en lo de su madre, y después de que me dicen que me secuestran el auto por alcohol en sangre me hicieron otro test de drogas. Tenía que tener una pipeta en la boca como cinco minutos y después otros diez para esperar el resultado”. “No maltraté a nadie ni me negué a nada, sólo venía de hacer las compras para pasar fin de año con mi hijo”, indicó.

El resultado de esa prueba, finalmente, fue negativo. Flavio había tomado alcohol pero no había ingerido narcóticos.

Pero, en ese momento, el móvil de Crónica se acercó para entrevistarlo y él manifestó que prefería no dar la nota. “El tipo me sacó en vivo igual y la verdad que le dije cualquier cosa y fui irónico porque estaba mal y me sacó a pesar de mi negativa”, argumentó.

“Le tomé el pelo en todo momento pero a la gente de tránsito nunca les falté el respeto ni les cuestioné su trabajo, solo lo hice con el notero”, explicó. “Y la nota está editada porque también hable con los del piso y también les tome el pelo y no lo pasaron eso”.

Como a todos los conductores que les da positivo un test de alcoholemia, a Flavio se le iniciará una causa en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña y, dependiendo las particularidades del caso, (como el nivel de alcohol en sangre detectado o la reincidencia) podrá recibir sanciones como una multa, la realización de tareas comunitarias o la asistencia a un curso de educación vial, entre otras.

Flavio, en tanto, según explicó a este medio, no tuvo tiempo aún de ir a retirar su vehículo a la playa de infractores, pero espera poder acercarse esta semana.