La pandemia del coronavirus entre las muchas limitaciones que provocó en la vida cotidiana de las peronas del mundo, también modificó las rutinas de los medios de comunicación. Por lo que en los últimos meses se volvieron muy comunes las entrevistas televisivas por videollamadas.

De todas formas, las fallas de conexión o los inconvenientes técnologicos se siguen repitiendo. Y esta oportunidad la protagonismo se lo llevó la excandidata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton.

Ya que la cadena MSNBC la convocó el pasado martes para hablar del debate entre Donald Trump y Joe Biden, de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre. Pero durante la entrevista, el discurso de Clinton se interrumpió un momento por un aviso de Zoom, que indicaba que la reunión estaba a punto de terminar.

"Su reunión terminará en diez minutos", decia el cartel que se posó sobre la cara de la ex secretaria de Estado y referente del partido Democrata. Y el mensaje lo completaba un leyenda en letras más pequeña que decía: "Actualiza a Coom Pro para reuniones con minutos limitados".

Al parecer, quien inició la videollamada, la cadena televisiva o Clinton, utiliza la versión gratuita de Zoom.

Y aunque un click se encargó de sacar el mensaje de inmediato, el momento no pasó desarpercibidos por los usuarios de las redes, que comenzaron a burlarse de la situación y viralizarlo. De hecho, la misma Clinton se encargó de bromear desde su cuenta de Twitter y escribió: "Ok, ok, lo actualizaré".