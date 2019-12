Una nueva tendencia de la industria de la moda se viralizó en las redes sociales. Twitter y en especial Instagram se llenaron de fotos y comentarios sobre los "labios del diablo" o en inglés "devil lips".

Esta nueva técnica se puso de moda en Rusia y ya hay controversia a nivel internacional entre los usarios y expertos de la medicina estética. Alexandra Gont, una cosmetóloga, es la responsable de este nuevo retoque que se viralizó. El tratamiento consiste en modificar la forma de los labios con ácido hialurónico.

Mientras Gont asegura que es completamente seguro, otros colegas no comparten esta afirmación. Además de argumentar que el resultado es antinatural, consideran que inyectar ácido hialurónico en los bordes del labio es peligroso. De acuerdo a las declaraciones de una esteticista inglesa a La Vanguardia, "el relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido".

En las redes sociales, algunos usuarios creen que la forma de los labios fue creada con algún tipo de filtro de esa red social, mientras otros dicen que ese mismo efecto puede crearse con un delineador de labios.

El médico especializado en cirugía estética Tigrán Alexanián explicó a medios internacionales que el procedimiento "no es tan reversible" como prometen algunos expertos en estética. Si bien es posible disolver el ácido hialurónico, siempre queda aunque sea una pequeña secuela.

"La gente que se hace estas cosas se arrepiente y quiere volver a su forma anterior, pero ya no será como era antes. No es completamente reversible. No siempre es posible volver al 100%", aseguró.