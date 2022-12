Antonio Laje quedó atrapado en medio de dos piquetes y explotó de furia en Buenos días, América, uno de los dos noticieros que conduce en el mencionado canal, con un duro descargo contra el gobierno y las agrupaciones que cortan el tránsito en reclamo de ayuda social.

En detalle, el reconocido periodista aprovechó los últimos minutos de este viernes al aire de su noticiero para dejar en claro su visión acerca de las manifestaciones de organizaciones de izquierda que este jueves interrumpieron el tránsito en el Acceso Oeste, Puente Pueyrredón y autopistas.

"Ayer seguramente si te tocó estar en la calle, venir a la Ciudad de Buenos Aires, tratar de moverte por zona Sur, por ejemplo, debés haber tardado bastantes horas... yo me fui a zona Norte, me tocó el corte de Panamericana, tanto de ida como de vuelta, porque cortaron en los dos sentidos", comenzó diciendo Laje.

Y siguió: "Tardé de acá (Palermo) a mi casa algo así como dos horas y cuarto y otras dos horas para volver... La inacción de las fuerzas de seguridad fue total... El gobierno de la Nación decidió ayer que tu tiempo no les importa absolutamente nada y ayer podría haber pasado algo cualquier cosa en los piquetes".

"El nivel de resignación que tenemos es peligrosísimo, no escuché ni una bocina, ni un reclamo. La gente estaba resignada. Y es peligroso porque la resignación se convierte luego en hartazgo y el hartazgo en violento. Y es a lo que nos están llevando porque no les importa nada de tu tiempo y tu trabajo... Son unos reverendos inútiles que no les importa absolutamente nada", precisó Antonio.

Entonces, el presentador dijo que "esto se termina con decisión política" y, acto seguido, dejó de lado a los funcionarios y representantes del pueblo, para pegarle a los piqueteros, de quienes dijo: "Pelean por la plata".

"Somos todos estúpidos, solamente los vivos son los que están en el negocio de los planes que son miles. Y como el gobierno es inútil y corrupto, que permite que todo esto siga adelante y no te saca un solo piquete de la calle, vamos a hablarle a los piqueteros", lanzó, furioso.

Y estalló: "Tengan en cuenta señores piqueteros que ustedes cobran por lo que nosotros trabajamos y pagamos de impuestos. ¡Dejen de rompernos soberanamente las pelotas todo el tiempo con los cortes!".

"El día que nosotros nos cansemos y no podamos trabajar más, ustedes se van a quedar sin cobrar. Porque ustedes viven sin hacer nada por los que nos rompemos el culo trabajando y pagando impuestos altísimos para servicios espantosos... Son vagos, porque no hay nadie que trabaja ahí, que lo único que hacen es tratar de extorsionar para cobrar todavía más planes sin trabajar", agregó a cámara.

Y añadió: "Intenten no molestarnos más (a los piqueteros) porque vamos a dejar de pagar impuestos y ustedes no van a tener más planes para cobrar. Lo de ayer fue tan grave porque hacía mucho tiempo que no se veía un solo policía en un piquete y un Gobierno tan ausente".

"Va a ser imprescindible que trabajen porque la gente se va a hartar, se va a ir o no va a poder trabajar como esto, por ejemplo. Entonces, en algún momento van a tener que cometer el pecado de trabajar ustedes, porque sino no van a poder cobrar un peso de nada", dijo al final de su descargo al aire de Buenos días, América.

Y concluyó: "Se va a quedar el Estado sin dinero para pagarle los planes y ojo que les va a tocar trabajar a ustedes y se van a desmayar. La alteración de prioridades que hay en la Argentina es impresionante, está todo dado vuelta, completo".