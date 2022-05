Tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de incorporar el uso del lenguaje y “la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos, registros y actos administrativos”, el periodista Antonio Laje hizo un fuerte descargo en su programa y criticó la medida.

El martes trascendió la noticia en el Boletín Oficial y el periodista se expresó en Buenos días América (América TV). “No es el primer organismo, esta es la verdad. Creo que en algún momento hasta vimos comunicaciones, me parece que del Banco Central en un mal llamado y falso lenguaje Inclusivo”, comenzó diciendo el conductor y leyó una noticia de la agencia Télam.

"La educación de la Argentina está tal vez en uno de sus peores momentos. Curiosamente o milagrosamente la Universidad en la Argentina todavía sigue siendo de las más prestigiosas del mundo", aseguró.

"Pero en materia educativa, en primaria y secundaria, viene en una pendiente cada vez más inclinada y uno de los últimos informes que dio Argentinos por la educación te contaba que tan solo el 16% terminaba el secundario en tiempo y forma y con todos los contenidos que corresponde", dijo mirando a cámara.

"Es decir que de 100 alumnos solamente 16 terminan en tiempo y forma el secundario. Imaginen el resto las dificultades que van a tener para acceder a un sector terciario", sostuvo. Luego de hablar sobre el acceso a cloacas y agua corriente, Laje continuó: "Hay cifras de todo para mostrar una radiografía de la Argentina".

"Entonces, si la prioridad de un Gobierno es que sus documentos oficiales vayan en lenguaje inclusivo, insisto, es de un populismo barato, berreta y muy inútil. Y, en segundo lugar, es un idioma que no existe. Pero lo más importante es que la única solución para incluir no es cambiar una O o una A por una E, como creen en el gobierno", señaló.

"La única forma de inclusión es que la gente estudie y se prepare. Que tenga acceso a la medicina, cloacas, gas natural, agua corriente”, lanzó Laje.

Luego de hablar sobre la situación educativa en el país, continuó con su descargo: "La inclusión es tener la posibilidad de prepararte, de trabajar, de acceder a un trabajo mejor, de progresar, que tus hijos estén mejor que vos y no peor".

La opinión de Laje sobre el lenguaje inclusivo

El conductor arremetió contra la decisión del Ministerio de Salud, se refirió al lenguaje inclusivo y fue lapidario: "Esto del lenguaje inclusivo es una estupidez porque no incluye a nadie. Es una moda cada vez más pequeña en el mundo y que no sirve para nada y no incluye a nadie".

"Lo único que incluye es la educación, que es todo lo que la política desde hace muchos años está tratando de destruir. Si queremos incluir déjense de la estupidez de la E o X y pónganse a trabajar en lo que corresponde, que es educación", enfatizó.

Luego, continuó insistiendo con la educación: "La única inclusión posible es educación, no hay otra. Las palabras tienen femenino, masculino, les guste o no les guste, es lo que hay. Así es el lenguaje, lo otro es un invento que sirve para hacer populismo barato y no sirve para nada".

"Seguimos teniendo el 40 por ciento de pobres con la E, con la O o con la A. Alguna vez empecemos a hacer las cosas como corresponde: basta de populismo barato", precisó el periodista.

"Es una burla, termina siendo una burla. En un país como la Argentina, con las carencias educativas, alimenticias y de infraestructuras que hay, estar preocupados en poner gente a redactar los documentos públicos en lenguaje inclusivo, que ni siquiera es un lenguaje que esté habilitado… es una burla. Estamos hartos de burlas", concluyó.