En un bizarro intento por anclar el tema a tratar antes de comentarlo, Jorge Lanata sorprendió e inquietó a su audiencia luciendo completamente maquillado de negro.

¿Y por qué estaba todo de negro? Porque trató de caracterizar la investigación que habían preparado para esa entrega de "Periodismo para todos". En este caso, el conductor, habló sobre la economía argentina y su estrecha relación con tener a sus trabajadores en negro.

Según datos aportados por el periodista, se calculó que la economía en negro asciendo a los US$ 150,000,000. Toda esa parte de la población que, por ende, no paga impuestos genera un monto de evasión de son US$ 50 millones.

Esto equivale a 18.000 pesos mensuales más para cada jubilado; 28.000 kilómetros de autopistas; 1.000 hospitales.

