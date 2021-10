Sergio Lapegüe (57) hizo un repudiable comentario sobre un hecho delictivo realizado por una travesti en Francia y fue criticado en las redes sociales. Por eso, tras la polémica que generó su intento de chiste, el periodista salió a pedir disculpas.

Los dichos de Lapegüe se dieron en el noticiero de la primera mañana de TN, que conduce de lunes a viernes. Ocurrieron cuando este miércoles un compañero informaba que un futbolista del París-Saint-Germain, Ander Herrera (32), había sido asaltado en las afueras de la capital francesa.

HOMOFOBIA EN TN: El repudiable comentario de Lapegüe sobre un futbolista que fue asaltado por una travesti pic.twitter.com/9D6RDS4tc9 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) October 27, 2021

"Un jugador del PSG fue atacado y robado por un travesti (sic) en París", leyó el periodista deportivo Sergio Chiarito, causando la sorpresa de Lapegüe, quien le preguntó si estaba hablando en serio.

Minutos después, en el repaso de las noticias del día, el periodista lanzó una carcajada cuando su colega reiteró el hecho que había sufrido el deportista, y comentó: "No digo más nada. ¿Estaba armado el tipo?".

Las disculpas de Sergio Lapegüe

Este jueves, tras las críticas que recibió, el presentador de televisión y radio utilizó un momento del noticiero que conduce para expresar su arrepentimiento. "Dije un chiste malo", comenzó.

“Soy un tipo de familia, tengo mis amigos y estoy aprendiendo a vivir en esta nueva sociedad y aprendiendo a deconstruirme. Por eso pido disculpas si he ofendido a cualquier persona. Pido disculpas y perdón, y me arrepiento de haberlo dicho”, sostuvo Lapegüe.

“Pedí disculpas antes y ahora también. No es mi objetivo personal ni el de este medio o del programa. Nosotros siempre intentamos sacar una sonrisa, pero a veces metemos la pata. Yo metí la pata, yo me equivoqué y por eso pido disculpas si he ofendido a alguna persona, evidentemente sí", continuó.

"He recibido muchas críticas y ataques, también inmerecidos, porque uno puede tener errores como ser humano. Por eso pido disculpas y ojalá pueda ser entendido de esta manera”, expresó Lapegüe ante cámaras.

“Perdón, perdón y perdón. Siempre voy a estar a disposición para aprender. De verdad que me siento mal y ayer la pasé muy mal. Tengo que ser honesto con mi pensamiento y decir: ‘Estuve mal’”, concluyó el periodista.

El cruce con Guido Záffora

Guido Záffora, periodista de espectáculos de América, fue uno de los primeros en cuestionar los dichos del presentador de TN y FM La 100.

"Me caés súper bien, pero hacer ese chiste en televisión, 'si el tipo estaba armado', cuando te referís a una travesti en un noticiero es un horror. Con cariño, no suma y en esta época resta mucho. Fueron 2 momentos muy feos de ver al aire. ¡Abrazo!", le dijo el ex Intrusos (América, a las 13) a través de Twitter.

"Disculpa, si te molesto. Mala mía", le contestó el conductor de TN al integrante de Informados de todo (América, lunes a viernes a las 11).

"Sos un tipo copado, y no suma hacer esos chistes", le reiteró Záffora a Sergio, que le terminó agradeciendo por el intercambio en la red social del pajarito. "Gracias por tu corrección, abrazo", finalizó.

Qué le pasó a Ander Herrera

El futbolista español, compañero de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi en el PSG, fue asaltado en el barrio Bois de Boulogne, una zona de bosques de las afueras de París reconocida por la presencia de trabajadoras sexuales.

Distintos medios franceses como Le Point, Le Parisien y L' Equipe confirmaron que una travesti sustrajo un teléfono celular y 200 euros del automóvil de Ander Herrera, quien al trascender la noticia, decidió hacer la denuncia policial correspondiente.

De acuerdo a Le Point, el mediocampista declaró que "la travesti ingresó a su vehículo, se sentó en el asiento del acompañante y se apoderó de sus pertenencias personales, un teléfono celular y su billetera, donde tenía 200 euros en efectivo".

La crónica del medio francés además señala que Herrera contó que condujo su coche durante un "largo camino" junto con la asaltante y que logró negociar que le regresara su teléfono celular a cambio de los 200 euros que tenía en la billetera, con la condición de que "la dejara en el lugar donde se había subido al auto".

El deportista también señaló que la delincuente parecía tener un objeto en sus manos que podía usar como arma.

Ander Herrera tiene un perfil más bajo que las grandes figuras del PSG como Kylian Mbappé, Neymar o el propio Messi, pero suele ser uno de los jugadores que Mauricio Pochettino elige para el equipo titular.