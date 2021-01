El comentarista Diego Latorre utilizó su cuenta de Twitter para viralizar un estremecedor episodio que tuvo que vivir luego de la eliminación de River ante Palmeiras por las semifinales de Copa Libertad

ores.

El periodista, quien fue uno de los comunicadores que estuvo al frente de la transmisión oficial de televisión en el partido del Millonario publicó una captura de pantalla de la amenaza a la que acompañó con un irónico mensaje: "Hoy soy bostero, después de esta noche puedo ser gallina", escribió. Gambeta fue un ex jugador de Boca que decidió continuar su carrera detrás de un micrófono de televisión.

Pero eso no significa que en sus opiniones esté tratando denostar al eterno rival Xeneize, todo lo contrario. Siempre busca ser imparcial y dar su punto de vista de acuerdo a la situación de cada partido. Los mensajes que recibió por privado el comentarista indican que su vida corre peligro y que algo malo le puede pasar si sigue "desfavoreciendo" a River en sus transmisiones. "La conch... de tu madre, dejá de ser tan bostero cuando juega River, siempre hacés lo mismo hijo de put..., si no la cortás te recontra cago a tiro pedazo de cornudo", comienzó diciendo dicha amenaza Y agregó: "Ya sé, vivís en el country de Pilar con tu familia. Te tenemos recontra fichado, más vale que no comentes más los partidos de River porque bien en la frente te la pongo hijo de put...".

Lejos de inmutarse, Latorre decidió hacerlo público para que sus seguidores vean con qué tipo de situaciones debe lidiar todos los días. ¿Hará la denuncia ante la Justicia?