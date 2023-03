"Vamos con una comida que nos gusta a todos", anuncia Santi Alverú a sus compis de Zapeando, a los que muestra el vídeo viral protagonizado por un gato al que su dueña da de comer un trozo de pizza. Sin embargo, su reacción sorprende al colaborador, que no da crédito a lo que ve.

"Qué especialito el gato", espeta el humorista, que se sorprende al ver que le da "asco": "Aunque no hace falta ser veterinario que los gatos no comen pizza, comen lasaña", bromea con sus compis de mesa y provoca las risas en plató. Algo que apoya Quique Peinado: "No le deis cosas que no les gustan".