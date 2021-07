No hay evidencia científica que sugiera que las aves no sean reales. Pero el movimiento más veraz “Birds Aren't Real” no se está retirando. De hecho, recién están comenzando.

Springfield, Missouri, fue la primera parada en la gira del movimiento por Estados Unidos que será filmada para un documental, según la página de Instagram de la campaña, que ya comenzó a publicar clips en las redes sociales.

“¿Qué me hace pensar eso? Creo que la evidencia está a nuestro alrededor, los pájaros se posan en las líneas eléctricas, creemos que se están cargando en las líneas eléctricas, creemos que la caca de los pájaros en los autos es un aparato de rastreo de líquidos ", dijo Peter Mcindoe, líder del movimiento, a un local medio de noticias el viernes.

Message in a Chicago newspaper box pic.twitter.com/wtb9e0h62X — Robert Loerzel (@robertloerzel) October 30, 2018

El movimiento comenzó en 2017, cuando McIndoe, un estudiante de inglés y filosofía en la Universidad de Memphis en Tennessee, levantó un cartel en la Marcha de Mujeres local que decía: “Los pájaros son un mito; son una ilusión; son una mentira. ¡Despierta América! ¡Despierta!" El meme se volvió viral rápidamente y la Sociedad Audobon informó que, si bien la campaña es una sátira política para muchos seguidores, para otros, "no es más increíble que QAnon".

A medida que las teorías de la conspiración sobre la política y la pandemia de coronavirus despegaron en los últimos dos años, algunas difundidas por el propio expresidente Trump, el movimiento ha crecido y ahora ofrece productos llamados "equipos de verdad". En su sitio web, el movimiento ofrece una larga historia y una explicación para la teoría, que involucra a la comunidad de inteligencia estadounidense y al Red Scare, y no ayuda que el historial de transparencia del gobierno federal sea menos que estelar .

Fuente: El Sol