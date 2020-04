En tiempos de cuarentena, muchísimos artistas alrededor del mundo realizan transmisiones en vivo desde sus casas para acompañar al público con su música. Una de ellas fue Paulina Rubio, quien el fin de semana realizó un live de Instagram para concientizar sobre la importancia del aislamiento.

Sin embargo, el mensaje de la cantante mexicana lamentablemente quedó en un segundo plano ya que el video no tardó en viralizarse pero debido a las llamativas actitudes de Paulina, generando una gran polémica en las redes.

"Paulina Rubio":

Por fragmentos del directo que protagonizópic.twitter.com/TJP0X1lGuk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2020

Rubio se mostró en varios fragmentos de la transmisión hablando de forma incoherente: “Yo me uno a esta causa, yo me quedo en causa (…) Help coronavirus, contenta emocionada, todo esto es nuevo”, se la escuchó decir en un momento a Paulina, quien también le envió un saludo a su colega Thalía. Instantes después, se la ve agachando su cabeza y saliendo de plano, un gesto que también despertó muchísimos comentarios.

Los miles de comentarios sobre Paulina la convirtieron en Trending Topic en Twitter: “Le hacen un test y da positivo en todo menos en coronavirus (…) Está dura la cuarentena en la casa de Paulina Rubio (...) ¿Esto es real? (...) Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho (...) Paulina Rubio, ¿qué te ha pasado? (...)Ya váyanse a dormir o se les va a aparecer Paulina Rubio en cuarentena”, fueron tan solo alguno de ellos.