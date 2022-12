"Hola Luciano, ¿todo bien? Soy Leo". Con una simpleza digna de un "hijo de vecino", Lionel Messi le escribió por Instagram a un integrante de un grupo de emprendedores dedicados a la venta de calzado informal. Los jóvenes no podían creer que el astro rosarino se tomara unos momentos para responderles.

A través de una rebuscada cadena de contactos, los vendedores le habían hecho llegar unas ojotas personalizadas al 10 de la Selección Argentina y a Rodrigo De Paul después de haber ganado la Copa América de 2021.

Luciano, uno de los afortunados comerciantes, le había escrito a la cuenta oficial de Instagram de la Pulga explicándole el producto que le habían enviado. Sin embargo, nunca imaginó que el siete veces ganador del Balón de Oro le iba a contestar con una humildad sorprendente.

"Quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja, espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del Paris (Saint Germain) para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26 y 35 para Antonela. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43", escribió Messi en el mensaje.

Y a modo de disculpa, agregó: "Recién veo los mensajes que me habías mandado". Los jóvenes no podían creerlo: el para muchos mejor jugador de todos los tiempos les respondió, les elogió el producto y encima se excusó por no haberles contestado antes. El auténtico "sueño del pibe".

La historia tiene más de un año, pero los emprendedores la difundieron en la tarde del miércoles, aprovechando tal vez el furor tras la consagración de Messi y compañía en Qatar. Como todo lo referido al rosarino, el posteo estalló en likes y las redes se vieron desbordadas de comentarios positivos destacando la humildad del crack.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el negocio de calzado promete explotar las ventas de las ojotas "LA Mess 10", tal el nombre del producto, que lleva una bandera argentina que recorre el empeine derecho y un número 10 que hace lo propio en el izquierdo.

Por su parte, el delantero del Paris Saint Germain lució en reiteradas oportunidades las ojotas, la mayoría de las veces en situaciones de relax y de entrecasa.