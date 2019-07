Se sabe que la compatibilidad en el zodiaco es importante y puede que la persona con la que estemos no sea el mejor signo para nosotros, y no hablo de amor si no en un ámbito sexual.

La sexualidad en pareja es muy importante y es algo esencial que se tiene que tener en un noviazgo o matrimonio. Pero si existen problemas en la cama puede que la relación no dure mucho.

Así que antes de arriesgarte primero conoce cuales son las peores parejas sexuales del zodiaco

Aries y Cáncer

Los nativos de cáncer por sus características emocionales sólo permiten relaciones sexuales con sentido y sensibilidad suficiente, lo que hace es completamente lo contrario a los Aries que están dispuestos a todo y esto hace que el sexo no lo disfrute ninguno de los dos

Géminis y Virgo

El problema sexual de estos dos signos es que son MUY diferentes, virgo es conservador y le gusta lo tradicional. Y del otro lado tenemos a los géminis que son personas juguetonas y sensuales

Leo y Tauro

Puede que Leo y Tauro si funcione en una relación pero si Leo no atiende a Tauro en la cama esto al final puede traer varios problemas y al final puede acabar una relación muy hermosa por ser egoísta

Libra y Virgo

Libra tiende a ser más atrevido y si no se alborota al principio de la relación Virgo no podrá corresponderle hasta que se sienta totalmente seguro con su pareja.

Piscis y Sagitario

El problema con estos dos signos es que los nativos de Piscis buscan algo mucho más quesexo como un amante y los Sagitarios solo buscan a un compañero