Una parte de vivir en sociedad a la que es difícil acostumbrarse es a las habladurías. No hay nada más natural que pasar información acerca de las personas o los hechos que conocemos, pero cuando esto se hace con mala intención, se generan los chismes y las situaciones incómodas.

Lo peor es que no hay límite a lo que las personas habladoras pueden llegar a decir de los demás, ya que si no saben ningún dato interesante, no dudan en inventarlo. Aman crear conflicto con sus palabras, y se divierten viendo los enredos que sus secretos y mentiras generan en su círculo cercano.

Del otro lado del espectro están quienes viven su vida sin molestar a nadie. Son personas calmadas que eligen no dejarse llevar por lo que los demás esperan, y saben guardar secretos aunque muchas veces decirlos los beneficiaría. Conocé en esta lista a los tres signos del zodíaco a los que no les gusta el chisme.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo están muy preocupados por el pasado, pero por el suyo, y no tienden a meterse en los asuntos de los demás. Esta tendencia a la melancolía hace que sean retraídos, por lo que es raro verlos preocupado por hablar de lo que hacen los otros.

Esto no significa que estén perdidos en la vida. Los cáncer son muy atentos, y es raro que se les pase de largo una situación curiosa o algo que les quieren ocultar. Lo que pasa es que eligen no molestar a nadie, porque aprecian cuando nadie los molesta a ellos.

Acuario

Quienes conocen a los acuarianos saben que aman la novedad y diferenciarse de los demás, por eso es raro que pierdan el tiempo hablando de lo que hacen los otros, cuando podrían estar buscando algo nuevo que los entretenga sin hacerle daño a nadie.

Los acuarianos no se fijan mucho en lo que pasa a su alrededor.

Los regidos por Saturno se consideran los más vanguardistas de todo el horóscopo, por lo que nunca se dedicarían a algo tan común como esparcir rumores. Además no se fijan mucho en lo que pasa a su alrededor, debido a que están permanentemente en movimiento.

Capricornio

Nadie es tan ensimismado como los capricornianos. Su vida está consumida por su deseo de conseguir todo lo que quieren, por lo que es extremadamente poco común que se dediquen a observar a las personas que están a su alrededor, a menos que eso le sirva para avanzar en sus objetivos.

A veces los nacidos bajo este signo llevan su actitud indiferente al extremo, y por no querer meterse en las vidas ajenas terminan sin conocer realmente a nadie, y se pierden de muchas cosas divertidas que podrían haber experimentado si hubiesen sido un poco más curiosos.