Las altas temperaturas veraniegas no son excusa para no tener sexo. Para que el calor no nos haga malas jugadas a la hora del placer, existen posiciones sexuales aptas para ser practicadas todos los días, más allá del pronóstico.

Durante esta estación del año, las posturas tradicionales como el misionero no son igual de efectivas porque con el calor, el esfuerzo para tener sexo es mucho mayor y se suda en exceso. (Atentos a las gotas que pueden caer sobre la pareja).

Por ende, más vale aprovechar las condiciones climáticas para probar cosas nuevas y de paso, avivar la llama. Aquí tres opciones que ameritan ser testeadas de a dos.

Técnica de alineación coital

No solo se trata de una de las mejores posturas para llevar a la mujer al orgasmo, sino que también es buena cuando hace calor. Y aunque puede parecer complicada al principio, con práctica se consigue.

Si bien comienza en la posición del misionero, la mujer debe cerrar ligeramente sus piernas y elevar su cadera con una almohada. En ese instante, el hombre debe desplazarse con suavidad hacia delante, de tal manera que las pelvis de ambos queden perfectamente alineadas.

Según detalla el sitio Mejor con Salud, en esta posición, el movimiento que debe realizarse es de arriba hacia abajo, por lo que el contacto se minimiza entre ambos, pero hay una mayor estimulación del clítoris.

Debido a que los cuerpos se tocan menos que en el misionero tradicional, esta postura es perfecta para cuando afuera hay alertas.

La cucharita

Además de ser muy romántica, esta posición requiere poca energía y es perfecta para los días calurosos. En este caso, la mujer se tumba de costado y le da la espalda a su pareja. Luego abre ligeramente las piernas. Para conseguirlo, debe levantar una de ellas, que puede mantener en esa posición con la ayuda de sus manos.

El hombre se acuesta detrás de ella y la penetra por la espalda; de esta manera, tan solo tendrá que mover ligeramente su cadera para generar placer en ambos. Por otra parte, esta postura da mucha libertad en las manos del hombre. Por lo tanto, podrá utilizarlas para explorar el cuerpo de su pareja y estimular sus zonas erógenas.

El perrito

Es una de las favoritas de las mujeres para lograr un orgasmo; pero también es efectiva para el calor, porque apenas si existe contacto corporal durante el encuentro sexual. La mujer debe quedar en cuatro patas, con las caderas ligeramente arqueadas para facilitar la penetración. El hombre introduce su pene por detrás y ajusta la altura de la pelvis de la mujer con sus manos.

En esta posición, el único contacto necesario es el de los genitales, por lo cual resulta ideal para el verano.