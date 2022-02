Un joven estadounidense perdió las dos piernas tras comer un plato de fideos y pollo que su amigo había encargado para cenar la noche previa. Tan absurdo como real.

La ingesta de este alimento en mal estado le provocó un shock séptico y un fallo multiórganico, tal y como han explicado en The New England Journal of Medicine y lo que para su compañero únicamente supuso un proceso digestivo complicado, con vómitos, a él estuvo a punto de ocasionarle le muerte.

El joven comenzó con vómitos, escalofríos, debilidad generalizada, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa, e ingresó en la UCI del Hospital General de Massachusetts casi un día después de haber ingerido, según describe el mismo diario.

Los médicos descubrieron que, aunque la víctima había recibido su primera vacuna contra el meningococo, nunca recibió la vacuna de refuerzo, algo que es recomendable.

El resultado fue que, aunque la condición del paciente se estabilizó, el tejido de sus dedos desarrolló gangrena, al igual que sus piernas hasta los pies, obligando a una amputación de parte de los 10 dedos, así como ambas piernas por debajo de las rodillas. El joven recobró la conciencia unos 26 días después y su condición mejoró, aunque su vida cambió para siempre.