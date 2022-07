Una joven influencer tucumana, Danelik Star, reveló en su TikTok un episodio polémico dentro de un centro de esquí en Bariloche, donde le cobraron $ 1.300 por una sopa.

Una vez que le dieron la comida que pidió, Danelik Star mostró frente a su cámara la “estafa” que sufrió en el lugar de descanso patagónico. “No saben lo que me acaba de pasar”, introdujo la influencer de Tucumán mientras disfruta sus vacaciones en Bariloche. Con una enorme decepción y un llanto fingido para mostrar su decepción a los más de 400 mil seguidores de Instagram, la joven se grabó dentro del restaurante en medio de una montaña explicando el “robo sin pistola”.

En un primer momento del clip, la joven precisó la comida que ordenó mientras descansaba en el predio de un centro de esquí. “Me pedí una sopa. Miren $ 1300 me salió y $ 500 cada agua. Eso no es lo peor, miren lo que es la sopa, en un vasito descartable”, lamentó con cara de tristeza, aunque sin lágrimas.

Rápidamente, la influencer mostró a cámara el ticket con el precio insólito que le cobraron y el recipiente de plástico en el cual le sirvieron una poca cantidad de sopa. Todas las imágenes que reveló en su TikTok demostraban la veracidad de la escena. El vaso que le dieron es el que se utiliza habitualmente para el café o un té.

Muy diferente a otras situaciones divertidas con las que usualmente divierte a sus fans, Danelik Star aseguró que se sintió “estafada”. Luego probó la comida que le sirvieron, que no parecía muy rica. “Vamos a probar la sopa, no me voy a amargar”, contó en tiempo real ante la cámara.

Sin embargo, el peor final estaba cantado, cuando la joven saboreó la sopita resumió con enojo: “Desabrida, sin sal, sopa de calabaza. Estoy estafada”. Luego, con un llanto fingido, la influencer reiteró su gran frustración por el insólito alimento que le vendieron en medio del gran frío de la Patagonia.

A pesar del precio altísimo, la influencer pagó ese monto porque no se esperaba que la calidad de la sopa y la presentación sea tan pobre. “¿No ponen los precios en el menú?”, le preguntó un usuario de TikTok. “Sí, pero no sabía que era un vaso”, aclaró la influencer Daniela.

El video se viralizó rápidamente y los comentarios de los seguidores fueron en su mayoría por indignación, aunque con mucho humor. “Un robo”, resumió uno de los seguidores y ella le completó: “Y sin pistola”. “Pregúntale si la sopa viene con un saludo de Messi ja, ja, ja”, sumó uno de los más creativos.

“Yo entiendo el precio porque es Piedra Blanca y es caro, pero que me lo den en un vaso con cuchara de plástico se lo tiro al suelo”, consideró otra usuaria de la red social. “Por ese precio me lastimo solo, porque en el hospital más cercano me la dan gratis más una gelatina sin sabor”, agregó otro comentario.

Fuente: Crónica