Elizabeth Ogaz es una mujer chilena que se hizo viral por su manera de decir"vístima" en televisión, lo que derivó en una infinidad de memes y bromas. Claro que a ella le molestaron las burlas, reclamó derechos de autor y denunció que sigue igual de pobre pese a la fama.

Para mejorar su calidad de vida, el ministro de Bienes Nacionales del vecino país, Felipe Ward, comprometió a ayudar "la vístima", como la conocen en las redes sociales.

"He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada", había declarado Elizabeth Ogaz.