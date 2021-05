La historia de Serafín “Paco” Peralta conmovió a toda Salta luego de que el hombre, que trabaja en una fábrica y es padre de seis hijos, devolviera 4.300.000 pesos que habían sido depositados en su cuenta bancaria por error.

La transferencia había sido realizada por una empresa a fines de la semana pasada pero “Paco” nunca dudó en devolver el dinero: el lunes a primera hora se acercó al banco para realizar el trámite.

Si bien el hombre que “fue millonario por un fin de semana” está jubilado, continúa trabajando en una fábrica de tarimas. Todos los días a las 5 de la mañana viaja desde Cerrillos hasta la ciudad de Salta y regresa a las 20.

“Hice solo lo que tenía que hacer”, aseguró en diálogo con El Tribuno. "Fui a sacar mi plata el viernes. El sábado hablé con mi jefe para pedirle permiso y, a Dios gracias, me dejó ir al banco", contó.

“Paco” no duda de su accionar, sostiene que está tranquilo, que los millones que recibió en su cuenta no eran suyos y comentó que “seguramente la empresa necesitaba esa plata para su gente”. “Gracias a empresarios yo también tengo trabajo”, mencionó con humildad.

“Me levanto a las 4.30 y a las 5 ya me voy. Vuelvo a las 19.30 o 20. Viajo desde Cerrillos hasta el Parque Industrial. Voy de lunes a sábado. Yo no falto jamás”, contó."No terminé la escuela, hice hasta sexto grado. A los 15 años trabajé en un aserradero. También me tocó la colimba", recordó sobre su juventud.

El gesto de “Paco” sorprendió a los empleados bancarios y a la propia empresa que había realizado la transferencia por error.

En el banco, el jubilado recibió todo tipo de felicitaciones por devolver el dinero: "Decí que este señor es honesto, si hubiera sido otro se gasta todo. Tienen que estar agradecidos a este señor", comentó una cajera de la sucursal.

Fuente: Minuto Uno